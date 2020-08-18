Алексей Миранчук согласился перейти в "Аталанту"

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Алексей Миранчук согласился перейти в "Аталанту"

Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук согласился перейти в бергамскую "Аталанту", сообщает журналист Даниэле Лонго в своем Twitter.

По данным источника, сумма трансфера может составить около 18 миллионов евро без учета бонусов. Футболист подпишет с итальянским клубом контракт до лета 2024 или 2025 года.

24-летний Миранчук - воспитанник "Локомотива". В составе "железнодорожников" он провёл 226 матчей, забил 43 гола и сделал 44 ассиста. Его контракт с клубом истекает следующим летом.

Не пропустите: В "Локомотиве" сделали заявление о будущем Алексея Миранчука. | http://soccernews.ru
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