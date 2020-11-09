Алексей Миранчук стал первым за 13 лет россиянином, забившим в Серии А

Теги аталантаалексей миранчукстатистика

Алексей Миранчук стал первым за 13 лет россиянином, забившим в Серии А

Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук забил дебютный гол в дебютном матче Серии А против "Интера" (1:1).

Как сообщает Opta, российский футболист отличился в игре чемпионата Италии впервые с мая 2007 года.

13,5 лет назад в матче "Асколи" - "Палермо" забивал Виктор Будянский.

"Аталанта" купила Миранчука в начале сентября у "Локомотива" за 14,5 миллионов евро. Ранее он дебютировал в Лиге Чемпионов и также записал гол в свой актив.

Не пропустите: Агент Миранчука прокомментировал дебютный гол игрока за "Аталанту". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Гендиректор "Зенита" сделал заявление о ситуации с интимным видео Дзюбы

Гендиректор "Зенита" сделал заявление о ситуации с интимным видео Дзюбы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов