Алексей Миранчук стал первым за 13 лет россиянином, забившим в Серии А

Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук забил дебютный гол в дебютном матче Серии А против "Интера" (1:1).

Как сообщает Opta, российский футболист отличился в игре чемпионата Италии впервые с мая 2007 года.

13,5 лет назад в матче "Асколи" - "Палермо" забивал Виктор Будянский.

"Аталанта" купила Миранчука в начале сентября у "Локомотива" за 14,5 миллионов евро. Ранее он дебютировал в Лиге Чемпионов и также записал гол в свой актив.

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