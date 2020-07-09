Алексей Миранчук установил личный рекорд результативности

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Алексей Миранчук установил личный рекорд результативности

Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук очень удачно проводит нынешний сезон.

В дерби со "Спартаком" 24-летний хавбек забил свой десятый гол в текущем розыгрыше РПЛ.

Сообщается, что это личный рекорд результативности воспитанника "железнодорожников".

Стоит отметить, что этим летом Миранчук может перебраться в Европу. Звёздного россиянина активно сватают в Италию, в частности, в "Милан".

Не пропустите: Агент Миранчука прокомментировал слухи об интересе "Краснодара". | http://soccernews.ru
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