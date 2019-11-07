Алексей Миранчук - в тройке лучших игроков недели Лиги Чемпионов по версии InStat

Авторитетный статистический портал InStat представил пятёрку лучших игроков по итогам четвёртого тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Первое место в рейтинге занял форвард мадридского "Реала" Карим Бензема с индексом 468 баллов.

На второй строчке разместился защитник дортмундской "Боруссии" Ашраф Хакими (460), замкнул тройку хавбек "Локомотива" Алексей Миранчук (417).

В пятёрку лучших также вошли Родриго Гоэс ("Реал") и Хаким Зиеш ("Аякс").

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