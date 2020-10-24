Алексей Миранчук включён в заявку "Аталанты" на игру с "Сампдорией"

Теги аталантасампдорияалексей миранчук

Алексей Миранчук включён в заявку "Аталанты" на игру с "Сампдорией"

Тренерский штаб "Аталанты" определился с заявкой команды на матч 5-го тура итальянской Серии А против "Сампдории".

В состав бергамской команды включены 25 футболистов, в том числе российский полузащитник Алексей Миранчук.

Вышеуказанная игра состоится сегодня в 16:00 по московскому времени.

Напомним, что Миранчук дебютировал за "Аталанту" в минувшую среду, выйдя на замену в матче Лиги Чемпионов против "Мидтьюлланда". Спустя 9 минут после появления на поле хавбек забил гол.

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