Алексей Миранчук вошел в десятку лучших бомбардиров в истории "Локомотива" в чемпионатах России

Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории клуба в чемпионатах России.

В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1) Миранчук забил свои 29-й и 30-й голы в составе "железнодорожников" и вышел на девятое место, опередив Александра Самедова.

Топ-10 лучших бомбардиров "Локомотива" в чемпионатах России:

1. Дмитрий Лоськов – 99 голов в 322 матчах

2. Дмитрий Сычев – 72 (224)

3-4. Олег Гарин – 40 (118)

3-4. Алексей Косолапов – 40 (156)

5-6. Заза Джанашия – 33 (145)

5-6. Евгений Харлачев – 33 (183)

7-8. Динияр Билялетдинов – 31 (150)

7-8. Владимир Маминов – 31 (291)

9. Алексей Миранчук – 30 (173)

10. Александр Самедов – 29 (177).

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