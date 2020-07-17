Алексей Миранчук вошел в десятку лучших бомбардиров в истории "Локомотива" в чемпионатах России

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Алексей Миранчук вошел в десятку лучших бомбардиров в истории "Локомотива" в чемпионатах России

Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук вошел в топ-10 лучших бомбардиров в истории клуба в чемпионатах России.

В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1) Миранчук забил свои 29-й и 30-й голы в составе "железнодорожников" и вышел на девятое место, опередив Александра Самедова.

Топ-10 лучших бомбардиров "Локомотива" в чемпионатах России:
1. Дмитрий Лоськов – 99 голов в 322 матчах
2. Дмитрий Сычев – 72 (224)
3-4. Олег Гарин – 40 (118)
3-4. Алексей Косолапов – 40 (156)
5-6. Заза Джанашия – 33 (145)
5-6. Евгений Харлачев – 33 (183)
7-8. Динияр Билялетдинов – 31 (150)
7-8. Владимир Маминов – 31 (291)
9. Алексей Миранчук – 30 (173)
10. Александр Самедов – 29 (177).

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