Алексей Миранчук возвращается к тренировкам в общей группе "Аталанты"

Полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук вскоре вернется в общую группу.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", возвращение футболиста в строй состоится в понедельник, 14 декабря. Напомним, что россиянин отсутствовал из-за коронавируса.

Таким образом, Миранчук не сыграет в сегодняшнем матче против "Фиорентины", однако, вероятно, будет готов к матчу с "Ювентусом", который запланирован на 16 декабря.

В составе "Аталанты" Миранчук провел четыре матча и забил два гола.

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