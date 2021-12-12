Алексей Миранчук впервые забил гол за "Аталанту" в нынешнем сезоне

Фото: инстаграм Алексея Миранчука/Автор неизвестен

Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук забил гол в матче 17-го тура чемпионата Италии с "Вероной".

Миранчук отличился на 37-й минуте и этот гол стал для него первым в нынешнем сезоне. Всего в этом сезоне россиянин провел 10 матчей и ранее отметился голевой передачей.

26-летний Миранчук является воспитанником "Локомотива". В "Аталанту" он перешел в сентябре 2020 года за 14,5 миллионов евро. Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2024 года.

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