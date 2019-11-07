Алексей Миранчук выбрал между Европой и "Зенитом"

Игрок "Локомотива" Алексей Миранчук рассказал, что думает об информации о том, что им интересуется петербургский "Зенит".

"Про интерес "Зенита" нечего рассказывать Это только СМИ придумывают. Разговоры всегда есть, на данный момент я сконцентрирован на сезоне и других вариантах. Между Европой и "Зенитом" выберу Европу", - сказал футболист.

Ранее сообщалось, что "Зенит" хочет купить братьев Миранчуков.

В этом сезоне 23-летний полузащитник в 12 матчах РПЛ забил 4 гола и двух встречах Лиги Чемпионов отметился 2 забитыми мячами.

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