Алексей Миранчук вылечился от коронавируса

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Алексей Миранчук вылечился от коронавируса
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини сообщил, что российский полузащитник Алексей Миранчук вылечился от коронавируса и сможет приступить к тренировкам.

"Сегодня Миранчук впервые сможет вернуться в тренировкам, так как его тест на коронавирус показал отрицательный результат", - приводит слова Гасперини Football Italia.

Напомним, что Миранчук заразился коронавирусом 27 ноября. С тех пор футболист не принимал участие в матчах и тренировках.

В нынешнем сезоне 25-летний хавбек провел за "Аталанту" четыре матча во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2024 года.

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