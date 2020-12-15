Алексей Миранчук вылечился от коронавируса
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини сообщил, что российский полузащитник Алексей Миранчук вылечился от коронавируса и сможет приступить к тренировкам.
"Сегодня Миранчук впервые сможет вернуться в тренировкам, так как его тест на коронавирус показал отрицательный результат", - приводит слова Гасперини Football Italia.
Напомним, что Миранчук заразился коронавирусом 27 ноября. С тех пор футболист не принимал участие в матчах и тренировках.
В нынешнем сезоне 25-летний хавбек провел за "Аталанту" четыре матча во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2024 года.
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