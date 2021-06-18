Алексей Миранчук высказался о количестве игрового времени в "Аталанте"

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Полузащитник сборной России Алексей Миранчук признался, что у него нет претензий к тренерскому штабу "Аталанты" по поводу дефицита игровой практики.

"Мне изначально сказали, что новички могут долгое время не играть. С Русиком Малиновским общался. Футболисту нужно время, чтобы понять все требования. Мне ещё повезло, что я начал сразу выходить на поле. Те же 10-15 минут на замену. В Италии так: приезжаешь и первые полгода вообще по минимуму рассчитываешь на игровую практику. Важно всегда быть готовым", - сказал 25-летний футболист.

Миранчук перешёл из "Локомотива" в "Аталанту" в сентябре 2020 года, сыграл 31 матч, забил 7 голов и сделал 2 ассиста.

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