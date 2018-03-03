Алексей Миранчук высказался о предстоящем матче со "Спартаком"

Хавбек "Локомотива" Алексей Миранчук высказался о предстоящем матче РФПЛ со "Спартаком".

Встреча команд пройдет завтра, 4 марта.

"Превозносить эту игру не следует. У меня нет ощущения финала чемпионата.

Предвкушение дерби. Выйдем – побьемся. Матч очень важен с турнирной точки зрения, но он не является решающим", - сказал он.

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