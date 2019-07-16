Алексей Миранчук высказался о возможном трансфере в "Зенит" или "Спартак"

Теги зенит санкт-петербурглокомотив москваспартак москваалексей миранчук

Алексей Миранчук высказался о возможном трансфере в "Зенит" или "Спартак"
Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук заявил, что он не перейдет в другой российский клуб.

"Зенит" или "Спартак"? Да нет. Зачем? Что должно случиться, чтобы я из "Локомотива" перешел куда-то туда? Ну сами представьте", - приводит слова Миранчука YouTube-канал "КраСава".

23-летний Алексей Миранчук является воспитанником "Локомотива". Всего за "железнодорожников" он провел 193 матча во всех турнирах, в которых забил 28 голов и отдал 39 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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