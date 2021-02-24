Алексей Миранчук высказался об отношениях с украинцами в "Аталанте"
Хавбек "Аталанты" Алексей Миранчук заявил, что у него нет проблем с украинскими одноклубниками — Русланом Малиновским и Виктором Коваленко и у них нормальные рабочие отношения.
"Это естественно, мне кажется. У нас в команде все хорошо друг с другом общаются, но, конечно, мы, русскоговорящие, проводим больше времени вместе", — приводит слова Миранчука "Матч ТВ".
Напомним, Миранчук перешел в "Аталанту" летом 2020 года. В то время там уже выступал украинский полузащитник Руслан Малиновский. А уже этой зимой из донецкого "Шахтера" перебрался еще один хавбек сборной Украины - Виктор Коваленко. Одновременно на поле все трое еще не появлялись.
"Аталанта" на данный момент занимает 5 место в Серии А, набрав 43 43 очка в 23 турах.
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