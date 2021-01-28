Алексей Миранчук забил победный гол "Аталанты" и описал его все одним словом

Хавбек "Аталанты" Алексей Миранчук забил решающий мяч во встрече 1/4 финала Кубка Италии с римским "Лацио". На своей страничке в Инстаграм россиянин опубликовал фотографию этого момента. Для выражения эмоций футболисту хватило одного слова.

"Полуфинал", — озаглавил фото Миранчук.

Напомним, Миранчук забил гол на 57-й минуте матча. В полуфинале Кубка Италии "Аталанта" встретится с победителем пары "Наполи" — "Специя".