Алексей Миранчук забил победный гол "Аталанты" и описал его все одним словом

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Алексей Миранчук забил победный гол "Аталанты" и описал его все одним словомХавбек "Аталанты" Алексей Миранчук забил решающий мяч во встрече 1/4 финала Кубка Италии с римским "Лацио". На своей страничке в Инстаграм россиянин опубликовал фотографию этого момента. Для выражения эмоций футболисту хватило одного слова.

"Полуфинал", — озаглавил фото Миранчук. 

Напомним, Миранчук забил гол на 57-й минуте матча. В полуфинале Кубка Италии "Аталанта" встретится с победителем пары "Наполи" — "Специя".

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