Алексей Миранчук забил в дебютных матчах за "Аталанту" в трёх турнирах

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Алексей Миранчук забил в дебютных матчах за "Аталанту" в трёх турнирах

Полузащитник Алексей Миранчук забил 3 гола в 11 матчах за "Аталанту", и все они пришлись на дебютные встречи в разных турнирах.

Сначала россиянин 21 октября поразил ворота "Мидтьюлланда" в Лиге Чемпионов.

Затем хавбек отличился 8 ноября в поединке с "Интером" в Серии А.

14 января Миранчук дебютировал в Кубке Италии и также забил мяч - в этот раз "Кальяри".

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