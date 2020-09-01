Алексей Миранчук забрал вещи с базы "Локомотива"

Теги локомотив москвааталантаалексей миранчук

Алексей Миранчук забрал вещи с базы "Локомотива"

Полузащитник Алексей Миранчук прощается с "Локомотивом" в преддверии перехода в "Аталанту".

Сегодня 24-летний хавбек забрал вещи с клубной базы. Соответствующие фото опубликовала пресс-служба "железнодорожников".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Покидая родной дом @miranchuk

Публикация от Футбольный клуб «Локомотив» (@fclokomotiv)

Напомним, что "Аталанта" купила Миранчука за 14,5 миллионов евро и заключит с ним пятилетний контракт после прохождения медобследования.

Футболист является воспитанником "Локо" и всю карьеру провёл в московской команде.

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