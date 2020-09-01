Алексей Миранчук забрал вещи с базы "Локомотива"
Полузащитник Алексей Миранчук прощается с "Локомотивом" в преддверии перехода в "Аталанту".
Сегодня 24-летний хавбек забрал вещи с клубной базы. Соответствующие фото опубликовала пресс-служба "железнодорожников".
Напомним, что "Аталанта" купила Миранчука за 14,5 миллионов евро и заключит с ним пятилетний контракт после прохождения медобследования.
Футболист является воспитанником "Локо" и всю карьеру провёл в московской команде.
Не пропустите: Сёмин предположил, что "Локомотив" получит только часть суммы за трансфер Миранчука. | http://soccernews.ru
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