Алексей Миранчук забрал вещи с базы "Локомотива"

Полузащитник Алексей Миранчук прощается с "Локомотивом" в преддверии перехода в "Аталанту".

Сегодня 24-летний хавбек забрал вещи с клубной базы. Соответствующие фото опубликовала пресс-служба "железнодорожников".

Напомним, что "Аталанта" купила Миранчука за 14,5 миллионов евро и заключит с ним пятилетний контракт после прохождения медобследования.

Футболист является воспитанником "Локо" и всю карьеру провёл в московской команде.

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