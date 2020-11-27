Алексей Миранчук заразился коронавирусом

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Алексей Миранчук заразился коронавирусом

У хавбека "Аталанты" Алексея Миранчука выявили коронавирус.

Как сообщает официальный сайт клуба, россиянин отправился на самоизоляцию, а остальные игроки сегодня пройдут повторное тестирование.

Отметим, что Миранчук точно не сыграет в игре против "Вероны", которая состоится 28 ноября.

"Аталанта" приобрела Миранчука за 14,5 миллиона евро. На его счету два гола в четырех матчах.

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