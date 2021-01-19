Алексей Попов: "Рекомендую Миранчуку никогда не возвращаться в Россию как игроку"
Бывший игрок "Амкара" Алексей Попов оценил игру Алексея Миранчука за "Аталанту".
"Считаю, тренер правильно делает постепенно вводя Миранчука в игру команды. Надо играть умно не только на первой минуте, но и на 90-й.
Алексею требуется практика, понимание тактики, теория, и Гасперини это понимает. Заметно, что иногда Алексей теряется, застревает в какой-то зоне и смотрит игру вместо того, чтобы правильно располагаться и двигаться дальше.
Но, думаю, что через полгода, возможно, это будет уже совсем другой футболист.
Если бы стоял вопрос о том, возвращаться ли в Россию через пару лет или продолжать играть в Европе, то я бы посоветовал следующее: никогда больше не возвращаться в Россию как футболисту. Наш чемпионат очень слабый", сказал Попов в интервью "РБ-спорт".
Напомним, Алексей Миранчук забивал голы в дебютных матчах за "Аталанту" в каждом из турниров.
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|Милан
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|Болонья
|26
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|Сассуоло
|26
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