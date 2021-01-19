Алексей Попов: "Рекомендую Миранчуку никогда не возвращаться в Россию как игроку"

Бывший игрок "Амкара" Алексей Попов оценил игру Алексея Миранчука за "Аталанту".

"Считаю, тренер правильно делает постепенно вводя Миранчука в игру команды. Надо играть умно не только на первой минуте, но и на 90-й.

Алексею требуется практика, понимание тактики, теория, и Гасперини это понимает. Заметно, что иногда Алексей теряется, застревает в какой-то зоне и смотрит игру вместо того, чтобы правильно располагаться и двигаться дальше.

Но, думаю, что через полгода, возможно, это будет уже совсем другой футболист.