Алексей Ребко в детстве мог играть за "Реал"

Экс-футболист "Спартака" и "Ростова" Алексей Ребко сказал, что в детстве им интересовался мадридский "Реал"

– В то время вы могли уехать за границу – Хиддинк звал вас в "Твенте". А какие еще были варианты?

– Что-то говорили про Бельгию. Какой-то клуб интересовался, но не из числа топов. А когда мне было 14-15 лет, меня хотели отправить в "Реал".

– Вау.

– Кто-то даже приезжал оттуда, смотрел на меня. Но в итоге, наверное, не подошел по каким-то критериям. Хотя в том возрасте я был очень хорош, по юношам отлично играл.

– Почему перешли в "Динамо"?

– Стадное чувство. Многие наши из "Москвы" туда пошли, и я за ними. В итоге в "Динамо" не сложилось – сложный клуб, руководство постоянно менялось. Считаю свой переход туда ошибкой.

– Почему у вас были натянутые отношения с фанатами "Динамо"?

– Они не приняли меня. Хотя я играл тогда не очень хорошо. Но не по своей вине – просто часто травмировался. А болельщики "Динамо" – требовательные ребята, потому что клуб давно ничего не выигрывал. Большинство из них не видело побед в турнирах, но все живут былыми успехами.

– Вам еще тогда предъявляли за высокую зарплату.

– Предъявы по зарплате – вообще анекдот. Тебе дают контракт: ты с ним соглашаешься или нет. Какие могут быть разговоры? – сказал Ребко.

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