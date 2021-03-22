Алексей Сафонов: "Бородюк возглавит "Торпедо"

Фото: Твиттер @Football_SB

"Торпедо" только сегодня объявило о завершении работы с главным тренером команды Сергеем Игнашевичем, а уже появилась информация о новом наставнике "черно-белых".

Футбольный агент Алексей Сафонов в своем Твиттере заявил о том, что "автозаводцев" возглавит Александр Бородюк.

"Бородюк главный в "Торпедо", — написал Сафонов

Бородюк главный в Торпедо⚽️⚽️⚽️ — Алексей Сафонов (@safonov016) March 22, 2021

Напомним, 58-летний Бородюк уже имеет опыт работы с "Торпедо". Он тренировал команду с 2013 по 2014 год. При нем москвичи смогли занять третье место в ФНЛ и дошли до финала Кубка ФНЛ..