Алексей Сорокин прокомментировал разгромное поражение России от Бельгии

Теги россиябельгиячемпионат европы

Алексей Сорокин прокомментировал разгромное поражение России от БельгииФото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин поделился мнением о поражении сборной России от Бельгии со счетом 0:3.

"Ничего страшного во вчерашнем результате нет, ребята старались. Уверен, хорошую игру еще покажут.

Расстройств быть никаких не может, это всего лишь первый матч", – сказал Сорокин.

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