Алексис Санчес близок к согласованию личного соглашения с новым клубом

Форвард лондонского "Арсенала" Алексис Санчес близок к согласованию личного соглашения с французским ПСЖ.

Как информирует Get Football News France, стороны подпишут контракт сроком на четыре года. Зарплата чилийского бомбардира в новом клубе будет составлять 16 миллионов евро "чистыми". После согласования всех деталей сделки с самим игроком парижане будут готовы сделать предложение по нему "канонирам".

Напомним, Дани Алвес уговаривает Неймара перейти в ПСЖ. | soccernews.ru