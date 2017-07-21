Алексис Санчес близок к согласованию личного соглашения с новым клубом

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Алексис Санчес близок к согласованию личного соглашения с новым клубомФорвард лондонского "Арсенала" Алексис Санчес близок к согласованию личного соглашения с французским ПСЖ.

Как информирует Get Football News France, стороны подпишут контракт сроком на четыре года. Зарплата чилийского бомбардира в новом клубе будет составлять 16 миллионов евро "чистыми". После согласования всех деталей сделки с самим игроком парижане будут готовы сделать предложение по нему "канонирам".

Напомним, Дани Алвес уговаривает Неймара перейти в ПСЖ. | soccernews.ru

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