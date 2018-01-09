Алексис Санчес близок к уходу из "Арсенала"

Форвард лондонского "Арсенала" Алексис Санчес близок к переходу в "Манчестер Сити", информирует Express.

По сведениям источника, клубы уже активно ведут переговоры по трансферу чилийца. Сделка между "канонирами" и "горожанами" может быть закрыта уже к концу текущей недели. Сумма трансфера 29-летнего нападающего составит 35-40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Санчес забил 8 мячей и сделал 4 результативные передачи в 21 матче за "Арсенал".

Напомним, "Манчестер Сити" сделал новое предложение по Санчесу. | soccernews.ru