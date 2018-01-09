Алексис Санчес близок к уходу из "Арсенала"

Теги алексис санчесманчестер ситиарсенал лондон

Алексис Санчес близок к уходу из "Арсенала"Форвард лондонского "Арсенала" Алексис Санчес близок к переходу в "Манчестер Сити", информирует Express.

По сведениям источника, клубы уже активно ведут переговоры по трансферу чилийца. Сделка между "канонирами" и "горожанами" может быть закрыта уже к концу текущей недели. Сумма трансфера 29-летнего нападающего составит 35-40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Санчес забил 8 мячей и сделал 4 результативные передачи в 21 матче за "Арсенал".

Напомним, "Манчестер Сити" сделал новое предложение по Санчесу. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

И снова битва лондонских титанов: "Челси" и "Арсенал" сразятся в полуфинале Кубка Лиги

И снова битва лондонских титанов: "Челси" и "Арсенал" сразятся в полуфинале Кубка Лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов