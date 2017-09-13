Алексис Санчес готов перейти в "Реал"

Форвард лондонского "Арсенала" Алексис Санчес готов перейти в мадридский "Реал", информирует испанская пресса.

Сообщается, что "сливочные" рассматривает вариант с приобретением чилийца в зимнее трансферное окно ввиду его незадействованности в Лиге Чемпионов и невысокой трансферной стоимости, которая обусловлена истечением контракта футболиста с "канонирами" летом 2018-го года. Сам Санчес уже объявил, что будет готов принять предложение "Реала".

Напомним, "Реал" намерен предпринять попытки подписать Дольберга. | soccernews.ru