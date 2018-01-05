Алексис Санчес готов перейти в "Реал"

Чилийский нападающий "Арсенала" Алексис Санчес может перейти в мадридский "Реал", сообщает Express.

По сведениям издания, королевский клуб готов купить игрока в январе и уже заручился его согласием на переход. Впрочем окончательное добро на трансфер должен дать главный тренер мадридцев Зинедин Зидан. Также форвардом интересуется "Манчестер Сити".

Ранее сообщалось, что "Арсенал" согласен расстаться с игроком за 28 миллионов евро.

Стоит отметить, что 29-летний Санчес уже играл в Испании за "Барселону".

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