Алексис Санчес готов пойти на конфликт с "Арсеналом"

Теги алексис санчеспсжарсенал лондон

Алексис Санчес готов пойти на конфликт с "Арсеналом"Форвард лондонского "Арсенала" Алексис Санчес готов пойти на конфликт со своим клубом, информирует  FootMercato.

По сведениям источника, 28-летний нападающий уже согласовал с французским ПСЖ условия личного четырехлетнего контракта, однако его переход в стан парижан "завис" в связи с тем, что "канониры" не намерены отпускать своего ключевого игрока. В связи с этим чилиец вполне будет готов пойти на конфликт со своим клубом, если "Арсенал" так и не выставит его на трансфер.

Напомним, в ПСЖ Санчесу готовы платить 390 тысяч евро в месяц. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Манчестер Юнайтед" побеждает мадридский "Реал" в серии послематчевых пенальти

"Манчестер Юнайтед" побеждает мадридский "Реал" в серии послематчевых пенальти

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Челси 38 93
2 Тоттенхэм 38 86
3 Манчестер Сити 38 78
4 Ливерпуль 38 76
5 Арсенал Лондон 38 75
6 Манчестер Юнайтед 38 69
7 Эвертон 38 61
8 Саутгемптон 38 46
9 Борнмут 38 46
10 Вест Бромвич Альбион 38 45
11 Вест Хэм Юнайтед 38 45
12 Лестер Сити 38 44
13 Сток Сити 38 44
14 Кристал Пэлас 38 41
15 Суонси Сити 38 41
16 Бернли 38 40
17 Уотфорд 38 40
18 Халл Сити 38 34
19 Мидлсбро 38 28
20 Сандерленд 38 24
Полная таблица

топ-5 тегов