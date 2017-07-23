Алексис Санчес готов пойти на конфликт с "Арсеналом"

Форвард лондонского "Арсенала" Алексис Санчес готов пойти на конфликт со своим клубом, информирует FootMercato.

По сведениям источника, 28-летний нападающий уже согласовал с французским ПСЖ условия личного четырехлетнего контракта, однако его переход в стан парижан "завис" в связи с тем, что "канониры" не намерены отпускать своего ключевого игрока. В связи с этим чилиец вполне будет готов пойти на конфликт со своим клубом, если "Арсенал" так и не выставит его на трансфер.

Напомним, в ПСЖ Санчесу готовы платить 390 тысяч евро в месяц. | soccernews.ru