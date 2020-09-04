Алексис Санчес хотел уйти из "Манчестер Юнайтед" после первой тренировки

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Алексис Санчес хотел уйти из "Манчестер Юнайтед" после первой тренировки

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес вспомнил о начале своей карьеры в составе "красных дьяволов".

"Переход в "МЮ" мне казался заманчивым. Я очень симпатизировал этому клубу в детстве. Я подписал контракт, не зная о происходящем внутри клуба. Бывает так, что не осознаёшь некоторые вещи до тех пор, пока не окажешься внутри ситуации. И я многое понял уже на первой тренировке.

После неё я пришёл домой, рассказал обо всём семье и спросил у своего агента о возможности вернуться в "Арсенал". Они рассмеялись. Я сказал им, что здесь что-то не так, как-то нехорошо. Но контракт уже был подписан, я уже был игроком "Юнайтед". Спустя несколько месяцев мои ощущения не изменились - команда не была сплочённой", - сказал чилийский форвард в эфире своего инстаграма.

Напомним, что Санчес перешёл в "МЮ" в январе 2018 года, когда команду возглавлял Жозе Моуринью. Прошлый сезон игрок провёл в аренде в "Интере" и летом "нерадзурри" договорились о его подписании на постоянной основе.

Не пропустите: Обамеянг повторил рекорд Алексиса Санчеса по голам на "Уэмбли" в составе "Арсенала". | http://soccernews.ru
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