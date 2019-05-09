Алексис Санчес контактирует с топ-клубом Серии А

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Алексис Санчес контактирует с топ-клубом Серии А

Форвард "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес может летом сменить клубную прописку, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, звёздный чилиец имеет предложение от миланского "Интера". Стороны уже контактировали и обсуждали возможное сотрудничество.

Напомним, что "красные дьяволы" хотят избавиться от нападающего и даже готовы раскошелиться ради его ухода.

Трансферная стоимость Санчеса составляет 45 миллионов евро. В текущем сезоне он забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 27 матчах за "МЮ".

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