Алексис Санчес контактирует с топ-клубом Серии А
Форвард "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес может летом сменить клубную прописку, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, звёздный чилиец имеет предложение от миланского "Интера". Стороны уже контактировали и обсуждали возможное сотрудничество.
Напомним, что "красные дьяволы" хотят избавиться от нападающего и даже готовы раскошелиться ради его ухода.
Трансферная стоимость Санчеса составляет 45 миллионов евро. В текущем сезоне он забил 2 гола и сделал 4 ассиста в 27 матчах за "МЮ".
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|37
|95
|2
|Ливерпуль
|37
|94
|3
|Челси
|37
|71
|4
|Тоттенхэм
|37
|70
|5
|Арсенал Лондон
|37
|67
|6
|Манчестер Юнайтед
|37
|66
|7
|Вулверхэмптон
|37
|57
|8
|Эвертон
|37
|53
|9
|Лестер Сити
|37
|51
|10
|Уотфорд
|37
|50
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|49
|12
|Кристал Пэлас
|37
|46
|13
|Борнмут
|37
|45
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|42
|15
|Бернли
|37
|40
|16
|Саутгемптон
|37
|38
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|37
|36
|18
|Кардифф Сити
|37
|31
|19
|Фулхэм
|37
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|Хаддерсфилд Таун
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|15