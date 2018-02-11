Алексис Санчес: "Месси плакал в раздевалке после того, как не забил пенальти "Челси" в полуфинале ЛЧ"

Форвард "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес рассказал, как трудно его бывший партнер по каталонской "Барселоне" Лионель Месси переживал поражение в полуфинале Лиги Чемпионов в 2012-м году от лондонского "Челси".

"После проигранного финала игроки могут плакать. Это все часть футбола. В раздевалке "Барселоны" после игры с "Челси" я видел, как плачет Лео. Это случается потому, что игроки очень много требуют от себя", - цитирует 29-летнего чилийца goal.com.

Напомним, Месси требует от "Барселоны" подписания защитника "Манчестер Сити". | soccernews.ru