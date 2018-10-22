Алексис Санчес не сыграет с "Ювентусом"

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Алексис Санчес не сыграет с "Ювентусом"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес не поможет своей команде в матче третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Ювентуса".

Наставник "красных дьяволов" Жозе Моуринью подтвердил эту информацию в ходе пресс-конференции перед поединком с "бьянконери".

При этом португалец не уточнил причины отсутствия чилийца в заявке манкунианцев.

Матч "Манчестер Юнайтед" - "Ювентус" состоится во вторник, 23 октября, в 22:00 по московскому времени.

29-летний Санчес в этом сезоне сыграл за "МЮ" 8 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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