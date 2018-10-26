Форвард "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес определился с приоритетным местом продолжения карьеры, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, в январе 29-летний чилиец, потерявший место в стартовом составе "красных дьяволов", хочет перейти в ПСЖ.

Однако пока неизвестно, заинтересован ли французский гранд в приобретении возрастного футболиста, который к тому же имеет необоснованно большую зарплату в размере 29,3 миллионов евро за сезон.

Санчес перебрался в "МЮ" прошлой зимой в обмен на Генриха Мхитаряна, в его активе 26 матчей, 4 гола и 6 результативных передач.

Не пропустите: Пирес назвал ошибкой уход Алексиса Санчеса из "Арсенала". | http://soccernews.ru