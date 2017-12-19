Алексис Санчес определился со своим следующим клубом

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Алексис Санчес определился со своим следующим клубомФорвард лондонского "Арсенала" Алексис Санчес определился со своим следующим клубом, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 28-летний нападающий "канониров" исключил свой возможный переход в мадридский "Реал" и китайский "Хэбэй Чайна Форчун", отдав предпочтение "Манчестер Сити", в котором он желает снова поработать с Хосепом Гвардиолой, ранее тренировавшим его в каталонской "Барселоне".

Напомним, "Манчестер Сити" намерен побороться за хавбека "Реала". | soccernews.ru

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