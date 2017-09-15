Алексис Санчес отдает предпочтение "Манчестер Сити" перед "Реалом"

Форвард лондонского "Арсенала" Алексис Санчес уже этой зимой может сменить клубную прописку, информирует Daily Mail.

По сведениям издания, европейские гранды могут воспользоваться возможностью заполучить 28-летнего нападающего за относительно невысокую цену в январе 2018-го года ввиду того, что летом у футболиста истекает срок действия контракта с "канонирами". Сам футболист, интерес к которому проявляют "Манчестер Сити" и мадридский "Реал", намерен отдать предпочтение первым, так как желает снова поработать с Хосепом Гвардиолой.

Напомним, Санчес готов принять предложение "Реала". | soccernews.ru