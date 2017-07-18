Алексис Санчес отказался от возможного перехода в "Реал"

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Алексис Санчес отказался от возможного перехода в "Реал"Форвард лондонского "Арсенала" Алексис Санчес отказался от возможного перехода в мадридский "Реал", информирует Express.

По сведениям издания, агент 28-летнего нападающего Фернандо Фелицевич обратился к своему клиенту с предложением отправить запрос королевскому клубу по поводу возможного перехода чилийца. Однако футболист отверг данное предложение.

Сообщается, что причиной отказа Санчеса переходить в стан "сливочных" послужило не его "сине-гранатовое" прошлое, а опасения проиграть конкуренцию мадридскому трио ВВС.

Напомним, "Арсенал" может отказаться от покупки Лемара, чтобы сохранить Санчеса. | soccernews.ru

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