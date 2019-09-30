Алексис Санчес прекратил всякое общение с игроками "Манчестер Юнайтед"

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Алексис Санчес прекратил всякое общение с игроками "Манчестер Юнайтед"в

Чилийский нападающий "Интера" Алексис Санчес больше не общается ни с кем из бывших партнеров по "Манчестер Юнайтед", сообщает The Sun.

По сведениям издания, футболист мало разговаривал с игроками "МЮ" и в то время, когда выступал за клуб. Чилиец ни разу ничего не написал в командный чат манкунианцев в Whatsap.

Напомним, что Санчес перешел в "Интер" на правах аренды. В нынешнем сезоне 30-летний форвард провел за итальянский клуб три матча во всех турнирах, забил один гол и получил одну красную карточку. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2022 года.

Не пропустите: СМИ: Санчеса недолюбливали некоторые игроки "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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