Алексис Санчес прекратил всякое общение с игроками "Манчестер Юнайтед"
в
Чилийский нападающий "Интера" Алексис Санчес больше не общается ни с кем из бывших партнеров по "Манчестер Юнайтед", сообщает The Sun.
По сведениям издания, футболист мало разговаривал с игроками "МЮ" и в то время, когда выступал за клуб. Чилиец ни разу ничего не написал в командный чат манкунианцев в Whatsap.
Напомним, что Санчес перешел в "Интер" на правах аренды. В нынешнем сезоне 30-летний форвард провел за итальянский клуб три матча во всех турнирах, забил один гол и получил одну красную карточку. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2022 года.
Не пропустите: СМИ: Санчеса недолюбливали некоторые игроки "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Экс-тренер "Шальке" может возглавить "Спартак"
-
СМИ узнали размер отступных в контракте Карпина с "Ростовом"
-
Арустамян: "У Цорна два кандидата в тренеры "Спартака" - из Голландии и Германии"
-
Черчесов объявил состав сборной России на матчи с Кипром и Шотландией
-
Кононов - худший тренер "Спартака" по проценту набранных очков в 36 первых матчах
Лента новостей
-
1
Итальянского тренера уволили за оскорбление 16-летней активистки Греты Тунберг
-
ФИФА обязал "Кардифф" заплатить "Нанту" за трансфер погибшего Салы
-
4
Пике выступает посредником в переговорах о проведении Суперкубка Испании в Саудовской Аравии и Катаре
-
Азар рассказал о своем отношении к критике
-
6
Игрок "Ливерпуля" недоволен тем, что Роналду и Месси попали в сборную года
-
Президент "Барселоны" встретится с Пике из-за критики в адрес руководства клуба
-
Алексис Санчес прекратил всякое общение с игроками "Манчестер Юнайтед"
-
Российский арбитр Карасев получил назначение на матч Лиги Европы
-
Хавбек "Локомотива" рассказал о своей дружбе с Роналду
-
Футболист английского клуба пропустит 15 месяцев из-за травм, полученных в ДТП из-за пьяных одноклубников
-
1
Мамаев рассказал об условиях жизни в колонии
-
Кононов обратился к игрокам "Спартака" с прощальной речью после матча с "Оренбургом"
-
Неймар, Мбаппе и Верратти посетили день рождения топ-модели
-
1
Зидан высказался о предстоящем матче с "Брюгге" в Лиге Чемпионов
-
Мамаев рассказал, били ли его и Кокорина в тюрьме
-
Мамаев рассказал, как он ждал выхода на свободу
-
1
Роналду показал свои новые бутсы
-
1
Де Лигт отказался переходить в "Барселону" из-за Пике
-
Болельщики "Андерлехта" требуют отставки Компани
-
Месси и Дембеле тренировались перед матчем с "Интером"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|7
|21
|2
|Манчестер Сити
|7
|16
|3
|Лестер Сити
|7
|14
|4
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|12
|5
|Тоттенхэм
|7
|11
|6
|Челси
|7
|11
|7
|Борнмут
|7
|11
|8
|Арсенал Лондон
|6
|11
|9
|Кристал Пэлас
|7
|11
|10
|Бернли
|7
|9
|11
|Манчестер Юнайтед
|6
|8
|12
|Шеффилд Юнайтед
|7
|8
|13
|Вулверхэмптон
|7
|7
|14
|Саутгемптон
|7
|7
|15
|Эвертон
|7
|7
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|7
|6
|17
|Норвич Сити
|7
|6
|18
|Астон Вилла
|7
|5
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|7
|2