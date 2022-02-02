Алексис Санчес принес Чили победу над Боливией в матче отбора ЧМ-2022
Фото: инстаграм Алексиса Санчеса/Автор неизвестен
В матче 16-го тура южноамериканского отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Чили на выезде обыграла команду Боливии со счетом 3:2.
Победу чилийцам принесли дубль Алексиса Санчеса и гол Марселино Эспиносы. В составе боливийцев отличились Марк Энумба и Марсело Морено.
Чили, набрав 19 очков, вышел на пятое место в турнирной таблице отборочного турнира. Боливия с 15 очками осталась на восьмой позиции.
Боливия – Чили - 2:3 (1:1)
Голы: Санчес, 14 - 0:1, Энумба, 37 - 1:1, Эспиноса, 77 - 1:2, Санчес, 85 - 1:3, Морено, 88 - 2:3
Боливия: Лампе, Сагредо, Энумба, Джузино, Бехарано, Сааведра, Вака, Вака, Сауседо, Вильярроэль, Морено, Арсе, Миранда, Рамальо.
Чили: Кортес, Исла, Медель, Диас, Кушчевич, Суасо, Арангис, Пульгар, Нуньес, Санчес, Бреретон.
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