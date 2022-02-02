Алексис Санчес принес Чили победу над Боливией в матче отбора ЧМ-2022

Теги чилиболивия

Алексис Санчес принес Чили победу над Боливией в матче отбора ЧМ-2022

Фото: инстаграм Алексиса Санчеса/Автор неизвестен

В матче 16-го тура южноамериканского отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Чили на выезде обыграла команду Боливии со счетом 3:2.

Победу чилийцам принесли дубль Алексиса Санчеса и гол Марселино Эспиносы. В составе боливийцев отличились Марк Энумба и Марсело Морено.

Чили, набрав 19 очков, вышел на пятое место в турнирной таблице отборочного турнира. Боливия с 15 очками осталась на восьмой позиции.

Боливия – Чили - 2:3 (1:1)
Голы: Санчес, 14 - 0:1, Энумба, 37 -  1:1, Эспиноса, 77 - 1:2, Санчес, 85 - 1:3, Морено, 88 - 2:3

Боливия: Лампе, Сагредо, Энумба, Джузино, Бехарано, Сааведра, Вака, Вака, Сауседо, Вильярроэль, Морено, Арсе, Миранда, Рамальо.

Чили: Кортес, Исла, Медель, Диас, Кушчевич, Суасо, Арангис, Пульгар, Нуньес, Санчес, Бреретон. 

Не пропустите: Определились полуфиналисты Евро-2022 по футзалу. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" определилась с датой объявления перехода Обамеянга

"Барселона" определилась с датой объявления перехода Обамеянга

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Уругвай Уругвай 3 9
2 Россия Россия 3 6
3 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 3 3
4 Египет Египет 3 0
Группа B М О
1 Испания Испания 3 5
2 Португалия Португалия 3 5
3 Иран Иран 3 4
4 Марокко Марокко 3 1
Группа C М О
1 Франция Франция 3 7
2 Дания Дания 3 5
3 Перу Перу 3 3
4 Австралия Австралия 3 1
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 9
2 Аргентина Аргентина 3 4
3 Нигерия Нигерия 3 3
4 Исландия Исландия 3 1
Группа E М О
1 Бразилия Бразилия 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Сербия Сербия 3 3
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 1
Группа F М О
1 Швеция Швеция 3 6
2 Мексика Мексика 3 6
3 Южная Корея Южная Корея 3 3
4 Германия Германия 3 3
Группа G М О
1 Бельгия Бельгия 3 9
2 Англия Англия 3 6
3 Тунис Тунис 3 3
4 Панама Панама 3 0
Группа H М О
1 Колумбия Колумбия 3 6
2 Япония Япония 3 4
3 Сенегал Сенегал 3 4
4 Польша Польша 3 3
Полная таблица

топ-5 тегов