Алексис Санчес продаёт свой дом в Манчестере

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Алексис Санчес продаёт свой дом в Манчестере

Форвард "МЮ" Алексис Санчес продаёт свой дом в Манчестере, сообщает Tribalfootball.

По информация источника, недвижимость, расположенная в районе Хэйл Барнс, с недавних пор выставлена на торги. Её стоимость оценивается в 2,15 миллиона евро.

Напомним, что 29-летний Санчес перешёл в "МЮ" из "Арсенала" в январе текущего года, однако за полсезона не сумел заиграть в составе "красных дьяволов", в его активе всего 3 гола и 5 ассистов в 18 матчах.

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