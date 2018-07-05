Форвард "МЮ" Алексис Санчес продаёт свой дом в Манчестере, сообщает Tribalfootball.

По информация источника, недвижимость, расположенная в районе Хэйл Барнс, с недавних пор выставлена на торги. Её стоимость оценивается в 2,15 миллиона евро.

Напомним, что 29-летний Санчес перешёл в "МЮ" из "Арсенала" в январе текущего года, однако за полсезона не сумел заиграть в составе "красных дьяволов", в его активе всего 3 гола и 5 ассистов в 18 матчах.

Не пропустите: Алексис Санчес рассказал, за кого он болеет на ЧМ-2018. | http://soccernews.ru