Алексис Санчес пропустил допинг-тест

Чилийский нападающий Алексис Санчес не явился на плановый допинг-тест от УЕФА, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, представители УЕФА прибыли в расположение "Арсенала", чтобы взять пробу у футболиста, но он отсутствовал, так как находился на медосмотре в "Манчестер Юнайтед".

Таким образом "канонирами" и "дьяволам" придется объяснить, почему форвард пропустил обязательную процедуру.

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