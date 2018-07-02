Алексис Санчес рассказал, за кого он болеет на ЧМ-2018



Чилийский нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес заявил, что он надеется на победу сборной Бельгии на Чемпионате Мира-2018.

"Меня раздражает невыход Чили на ЧМ-2018. Теперь мне остается только болеть за Бельгию. В этой команде играет мой друг Ромелу Лукаку. Мы с ним очень близкие друзья. Мы много общаемся и всегда обедаем вместе", – приводит слова Санчеса Foxsports.com.

Напомним, что Бельгия играет в 1/8 финала ЧМ-2018 против Японии (0:0, первый тайм).

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