Алексис Санчес рискует пропустить полуфинал Лиги Европы
Участие нападающего миланского "Интера" Алексиса Санчеса в полуфинальном матче Лиги Европы находится под вопросом.
Звёздный чилиец получил мышечную травму во вчерашнем поединке с "Байером" и выбыл на неопределённый срок.
Существует вероятность, что форвард не успеет восстановиться до ближайшей игры, которая запланирована на 17 августа.
В полуфинале ЛЕ "Интер" сыграет с победителем пары "Шахтёр" - "Базель".
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