Алексис Санчес рискует пропустить полуфинал Лиги Европы

Участие нападающего миланского "Интера" Алексиса Санчеса в полуфинальном матче Лиги Европы находится под вопросом.

Звёздный чилиец получил мышечную травму во вчерашнем поединке с "Байером" и выбыл на неопределённый срок.

Существует вероятность, что форвард не успеет восстановиться до ближайшей игры, которая запланирована на 17 августа.

В полуфинале ЛЕ "Интер" сыграет с победителем пары "Шахтёр" - "Базель".

Не пропустите: "Интер" установил рекорд Лиги Европы. | http://soccernews.ru