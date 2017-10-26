Алексис Санчес сделал выбор между ПСЖ и "Манчестер Сити"

Форвард лондонского "Арсенала" Алексис Санчес определился со своим будущим, информирует le10sport.

По сведениям источника, 28-летний нападающий "канониров", в услугах которого заинтересованы французский ПСЖ и "Манчестер Сити", планирует следующим летом в статусе свободного агента подписать контракт с "горожанами".

В нынешнем сезоне Санчес забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи в 8 матчах за "Арсенал".

Напомним, Кронке высказался о будущем Санчеса и Озила. | soccernews.ru