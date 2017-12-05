Алексис Санчес сделал выбор между "Реалом" и "Манчестер Сити"

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Алексис Санчес сделал выбор между "Реалом" и "Манчестер Сити"Форвард лондонского "Арсенала" Алексис Санчес сделал выбор между мадридским "Реалом" и "Манчестер Сити", которые заинтересованы в его услугах.

Так, по сведениям испанской прессы, на сегодняшний день наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры 28-летнего форварда "канониров" является его переход в королевский клуб уже в зимнее трансферное окно. При этом шансы на трансфер чилийца в стан "сливочных" оцениваются достаточно высоко.

Напомним, Зидан высказался о неудачах "Реала". | soccernews.ru

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5 Арсенал Лондон 15 28
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7 Бернли 15 25
8 Уотфорд 15 22
9 Лестер Сити 15 20
10 Эвертон 15 18
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