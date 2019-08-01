Алексис Санчес стал "героем парковки" в Великобритании
Чилийский нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес заработал штраф за неправильную парковку в Великобритании, сообщает The Sun.
По сведениям издания, форвард с нарушением правил оставил свой Bentley на вокзале. Футболист оштрафован на 67 евро. Стоит отметить, что зарплата игрока составляет 29 миллионов евро в год до уплаты налогов.
30-летний Санчес выступает за "Манчестер Юнайтед" с января 2018 года. В минувшем сезоне он провел за манкунианцев 27 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16