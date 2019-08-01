Алексис Санчес стал "героем парковки" в Великобритании

Чилийский нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес заработал штраф за неправильную парковку в Великобритании, сообщает The Sun.

По сведениям издания, форвард с нарушением правил оставил свой Bentley на вокзале. Футболист оштрафован на 67 евро. Стоит отметить, что зарплата игрока составляет 29 миллионов евро в год до уплаты налогов.

30-летний Санчес выступает за "Манчестер Юнайтед" с января 2018 года. В минувшем сезоне он провел за манкунианцев 27 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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