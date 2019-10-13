Алексис Санчес стал рекордсменом сборной Чили
Нападающий миланского "Интера" Алексис Санчес вписал своё имя в историю сборной Чили.
30-летний футболист установил рекорд национальной команды по количеству сыгранных матчей.
Товарищеская игра с Колумбией стала для Санчеса 132-й в составе "Ла Рохи". Это лучший результат в истории.
Форвард выступает за сборную Чили с 2006 года, он забил 43 гола и выиграл с командой 2 Кубка Америки.
Не пропустите: Санчес травмировался в товарищеском матче. | http://soccernews.ru
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|Лацио
|7
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|Фиорентина
|7
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|Хеллас Верона
|7
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|11
|Болонья
|7
|9
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|Парма
|7
|9
|13
|Милан
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|Удинезе
|7
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|19
|Дженоа
|7
|5
|20
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|7
|3