Алексис Санчес стал рекордсменом сборной Чили

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Алексис Санчес стал рекордсменом сборной Чили

Нападающий миланского "Интера" Алексис Санчес вписал своё имя в историю сборной Чили.

30-летний футболист установил рекорд национальной команды по количеству сыгранных матчей.

Товарищеская игра с Колумбией стала для Санчеса 132-й в составе "Ла Рохи". Это лучший результат в истории.

Форвард выступает за сборную Чили с 2006 года, он забил 43 гола и выиграл с командой 2 Кубка Америки.

Не пропустите: Санчес травмировался в товарищеском матче. | http://soccernews.ru
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