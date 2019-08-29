Алексис Санчес успешно прошёл медобследование в "Интере"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес продолжит карьеру в "Интере".

По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, футболист уже прошёл медицинское обследование в миланском клубе.

Ожидается, что в ближайшие часы "нерадзурри" объявят о переходе чилийца официально.

Ранее сообщалось, что "Интер" договорился о годичной аренде Санчеса с правом последующего выкупа за 15 миллионов евро.

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