Алексис Санчес установил рекорд Суперкубка Италии

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Алексис Санчес установил рекорд Суперкубка Италии

Фото твиттер "Интера"

Нападающий миланского "Интера" Алексис Санчес переписал историю Суперкубка Италии, сообщает Opta.

33-летний чилиец стал автором самого позднего гола в турнире, отличившись на 121-й минуте.

Санчес побил рекорд Гонсало Игуаина - в 2014 году он забил на 118-й минуте.

Напомним, что "Интер" в матче за Суперкубок одолел туринский "Ювентус" (2:1).

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