Алексис Санчес встретился с руководством ПСЖ
Нападающий лондонского "Арсенала" Алексис Санчес находится в Париже, сообщает Goal.com.
По информации ресурса, чилиец прибыл в столицу Франции, чтобы встретиться с руководством ПСЖ.
В итоге стороны провели переговоры в отеле "Royal Monceau" - там кроме футболиста и его представителей присутствовали президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи и спортивный директор парижан Антеро Энрике.
Ранее стало известно, какую зарплату ПСЖ готов платить Санчесу, чей контракт с "Арсеналом" истекает следующим летом. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
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|38
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|2
|ПСЖ
|38
|87
|3
|Ницца
|38
|78
|4
|Олимпик Лион
|38
|67
|5
|Олимпик Марсель
|38
|62
|6
|Бордо
|38
|59
|7
|Нант
|38
|51
|8
|Сент-Этьен
|38
|50
|9
|Ренн
|38
|50
|10
|Генгам
|38
|50
|11
|Лилль
|38
|46
|12
|Анжер
|38
|46
|13
|Тулуза
|38
|44
|14
|Метц
|38
|43
|15
|Монпелье
|38
|39
|16
|Дижон
|38
|37
|17
|ФК Кан
|38
|37
|18
|Лорьян
|38
|36
|19
|Нанси
|38
|35
|20
|Бастия
|38
|34