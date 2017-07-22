Алексис Санчес встретился с руководством ПСЖ

Нападающий лондонского "Арсенала" Алексис Санчес находится в Париже, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, чилиец прибыл в столицу Франции, чтобы встретиться с руководством ПСЖ.

В итоге стороны провели переговоры в отеле "Royal Monceau" - там кроме футболиста и его представителей присутствовали президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи и спортивный директор парижан Антеро Энрике.

Ранее стало известно, какую зарплату ПСЖ готов платить Санчесу, чей контракт с "Арсеналом" истекает следующим летом. | http://soccernews.ru