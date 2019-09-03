Алексис Санчес выбрал игровой номер в "Интере"

Новичок миланского "Интера" Алексис Санчес определился с номером, под которым он будет выступать в команде.

Как сообщает официальный твиттер "нерадзурри", звёздный чилиец отдал предпочтение классической "семёрке".

Напомним, что "Интер" арендовал Санчеса у "Манчестер Юнайтед" до конца текущего сезона с правом последующего выкупа.

Нападающий выступал за "МЮ" с января 2018 года, сыграл 45 матчей, забил 5 голов и сделал 9 ассистов.

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