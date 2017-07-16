Алексис Санчес: "Я хочу играть в Лиге Чемпионов"

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Алексис Санчес: "Я хочу играть в Лиге Чемпионов"

Форвард "Арсенала" Алексис Санчес сообщил о своём желании выступать в следующем сезоне в Лиге Чемпионов.

Напомним, что по итогам сезона 2016/17 "канониры" не сумели пробиться в главный еврокубковый турнир.

"Я хочу играть в Лиге Чемпионов, но решение принимаю не я, мне нужно дождаться, что скажет "Арсенал" - сказал звёздный чилиец.

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